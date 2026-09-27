Los docentes de las universidades nacionales realizarán un paro de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo de una recomposición salarial que, según plantean los gremios, debe alcanzar el 33,4% establecido en la Ley de Financiamiento Universitario.

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La decisión fue adoptada por mayoría en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la CONADU, que también resolvió trabajar para que la protesta se realice en unidad con la CONADU Histórica. La federación había definido inicialmente una huelga de entre 48 y 72 horas y posteriormente confirmó que serán tres jornadas consecutivas.

El conflicto salarial se mantiene abierto desde la última negociación paritaria, cuando el Gobierno nacional ofreció un aumento del 3%, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales. Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios acumulan una pérdida que requiere una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo gremial toma como referencia el porcentaje previsto por la ley.

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A ese reclamo se sumó el frente judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno nacional a cumplir de manera integral con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

El magistrado otorgó un plazo de cinco días para cumplir con lo dispuesto y advirtió que podrí

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