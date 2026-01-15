Bajo la consigna “24 Horas x Salarios Dignos”, la Asociación del Personal del Hospital El Cruce (APHEC), junto a la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS), convocó este jueves a una Jornada de visibilización y reclamo salarial en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

La jornada de protesta es contra los cambios que impulsa el gobierno en los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la comunidad) financiados por la Nación y la provincia, entre otros puntos la posible privatización y contra los bajos salarios.

En estos días, funcionarios libertarios admitieron que la idea del gobierno es desligarse de esa tarea, para lo cual buscan alternativa con capitales privados, algo que es rechazado por los gremios. Además, denunciaron los bajos salarios que se pagan en el lugar.

Las actividades estaban previstas desde el mediodía en el mástil del hospital con un ruidazo e intervención con carteles. A las 18 horas, se prevé la realización de una mateada como espacio de encuentro entre trabajadores, mientras que el cierre está previsto para la medianoche, con una velada en la puerta del hospital, encendiendo velas y luces en señal de protesta.

“Repudiamos enérgicamente cualquier intento de privatización y alertamos sobre las graves consecuencias que tendría para el sistema de salud y para la comunidad”, sostuvo Damián Zamorano, secretario general adjunto de APHEC. En esa línea, remarcó que el modelo sanitario que sostiene El Cruce es incompatible con lógicas de mercado: “No puede funcionar con fines de lucro porque su objetivo es garantizar el derecho a la salud”.

