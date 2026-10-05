Los paros docentes vinculados a situaciones de violencia en las escuelas volvieron a ser consultados este lunes durante la conferencia de prensa del Gobierno bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue preguntado por las medidas de fuerza realizadas en las últimas semanas, las próximas convocatorias, los reclamos gremiales y los eventuales descuentos por los días no trabajados.

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La consulta también apuntaba a conocer qué evaluación hace la Provincia sobre las agresiones contra docentes y cómo aborda esas situaciones. Sin embargo, Bianco no detalló nuevas medidas ni precisó qué acciones concretas lleva adelante el Gobierno bonaerense frente a los episodios denunciados en establecimientos educativos.

En primer lugar, el funcionario diferenció entre los paros convocados por los gremios docentes con representación legal y aquellos impulsados por agrupaciones que, según sostuvo, no cuentan con la correspondiente validación legal.

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Sobre los descuentos, explicó que se aplican en estos últimos casos y que la definición corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación.

Al referirse específicamente a las medidas de fuerza motivadas por situaciones de violencia, Bianco contó que había mantenido conversaciones con dirigentes gremiales y que le habían transmitido la existencia de cuatro o cinco situaciones puntuales durante la última semana.

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Sin embargo, en lugar de avanzar sobre las respuestas específicas para esos episodios, el ministro planteó que los casos deben ser entendidos dentro de un escenario más amplio de violencia social.

“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo.

Bianco vinculó esa situación directamente con las decisiones del Gobierno nacional y afirmó que el escenario actual es consecuencia de “un modelo” político y económico encabezado por el presidente Javier Milei.

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“Estas cosas no pasaban hasta el 2023. Realmente no pasaban, no teníamos estas situaciones, por lo menos en este número y en esta magnitud, de escenarios de violencia en hospitales, de escenarios de violencia en escuelas, de violencia generalizada en las calles”, afirmó.

El ministro también cuestionó el discurso del Presidente y mencionó sus críticas a periodistas, estudiantes y docentes como parte del problema. En ese sentido, sostuvo que quien ocupa la máxima autoridad del país debería ser un ejemplo de paz y orden.

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“Alguien que da ese ejemplo desde la principal magistratura del país difícilmente pueda tener una sociedad tranquila y ordenada”, afirmó Bianco.

El funcionario aseguró finalmente que la Provincia trabaja para construir “sociedades más tranquilas, más ordenadas, con más derechos”, aunque durante su respuesta no precisó qué nuevas acciones se implementarán frente a los episodios de violencia denunciados por los docentes.

De esta manera, ante una consulta que incluía violencia en las escuelas, paros docentes, reclamos gremiales y descuentos, la principal definición concreta de Bianco sobre las medidas de fuerza fue la diferenciación entre los gremios con representación legal y las agrupaciones que, según dijo, no cuentan con esa validación. El resto de su respuesta estuvo centrado principalmente en el contexto general de violencia y en sus cuestionamientos al Gobierno nacional.