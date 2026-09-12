La concejal de Lanús y mamá de Nicolás Gambini, Claudia Serapio, publicó una carta abierta dirigida a la jueza Marta Pascual, a quien cuestionó por su decisión de suspender la aplicación del régimen penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires.

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El planteo de Serapio está atravesado por el asesinato de su hijo, ocurrido hace una década. Según recordó, el último 19 de agosto se cumplieron diez años del crimen de Nicolás, por el que fueron señalados un menor y un mayor de edad.

“El tiempo se detuvo ahí. Todavía sigo esperando el ruido de las llaves en la puerta anunciando que ‘Nico volvió’”, escribió la concejal al comienzo de la carta que fue publicada en el medio local Lanús Hoy.

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Serapio cuestionó particularmente una resolución judicial que, según su relato, derivó en la absolución de uno de los acusados por ser menor de edad. Afirmó que posteriormente ese joven volvió a estar involucrado en un hecho violento en el que otro joven recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió con graves secuelas.

“Quiero decirle mirándola a los ojos que usted es responsable de cada acto de sus protegidos”, sostuvo la mamá de Nicolás, en uno de los pasajes más duros del escrito.

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La concejal también apuntó contra lo que consideró una mirada excesivamente garantista sobre los menores que delinquen y cuestionó que las políticas de protección de derechos no contemplen, según su perspectiva, a las víctimas de los delitos.

“¿Quién restaura los derechos de los jóvenes honestos que caen bajo las balas de sus defendidos?”, preguntó.

El reclamo por el régimen penal juvenil

En otro tramo de la carta, Serapio sostuvo que la suspensión de la aplicación de la norma no constituye una solución y planteó que cualquier modificación del sistema debería estar acompañada por políticas públicas, infraestructura y una reforma integral.

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“Claro que no concibo la idea de que un niño quede al desamparo absoluto en una celda fría sin contención, pero tampoco puedo tolerar que ese niño o joven que mató quede impune”, afirmó.

En ese sentido, reclamó que la edad no sea utilizada como argumento para evitar consecuencias frente a delitos graves.

“La baja de la edad de imputabilidad debe venir acompañada de un montón de políticas públicas más, de infraestructura y de una reforma integral; pero la impunidad disfrazada de garantismo es inadmisible”, expresó.

Serapio también cuestionó el uso que, según afirmó, algunos menores hacen de teléfonos celulares e internet durante sus procesos de reinserción. En ese punto, sostuvo que esas herramientas pueden ser utilizadas para mantener vínculos delictivos y amedrentar a familiares de víctimas.

La concejal fue todavía más allá y describió el entorno familiar y delictivo del menor involucrado en el caso de su hijo. Se trata de afirmaciones realizadas por la propia Serapio en la carta y no de hechos que puedan darse por acreditados a partir de este escrito.

“Usted no puede alegar sorpresa ni desconocimiento sobre a quién libera en nuestros barrios”, sostuvo.

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Hacia el final, Serapio volvió a poner el foco en las víctimas y le pidió a la jueza que observe las historias de quienes murieron como consecuencia de hechos delictivos.

“Ya no puede hacer nada por los que no están, por aquellos que no van a ver una nueva Navidad, no van a ver crecer a sus hijos, no van a conocer a sus sobrinos, no van a casarse y ser padres, no van a volver a su casa. Pero puede hacerlo bien esta vez, para que no sean más”, escribió.

La carta concluye con un pedido de endurecimiento frente a los delitos cometidos por menores: “Que la edad no sea el pase libre para matar, que el que delinque, sea de la edad que fuere, pague por sus actos”.

Y cerró con una última advertencia dirigida a quienes, según su planteo, faciliten la continuidad de esas actividades delictivas: “Sea quien fuere, ‘inclusive usted’, deben ser castigados”.