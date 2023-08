El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en Bolívar, Juan Carlos Morán, (en la lista de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti) anunció que de asumir la intendencia donará el primer año de su sueldo como mandatario.

El exsubsecretario de Interior y exdirector del RENAPER anunció las medidas que tomarán “desde el primer día de gestión, el 11 de diciembre de este año”.

El precandidato aseguró que “hay que reducir el gasto político” ya que “la sociedad está cansada de la falta de ejemplaridad política".

En ese sentido señaló que en su caso, en su declaración de ganancias, "en la función privada en 2022 cobro casi un sueldo y medio mensual de lo que cobra un intendente. Es una decisión que no tiene que ver con el ingreso y sentimos que la política sigue siendo una causa noble que uno abraza con pasión y que realmente lo hace del desinterés, porque quiere hacer cosas bien, quiere cambiar, me he comprometido a donar mi primer año completo de sueldo".

En la misma línea,, según informó Presente Noticias, agregó: “voy a trabajar gratis para el pueblo de Bolívar, voy a trabajar sin cobrar durante el primer año como intendente, porque creo que es una demanda de la sociedad la ejemplaridad". "Lo haría encantado y de corazón los cuatro años, pero no soy una persona rica y no lo puedo hacer más que un año, pero es una forma de recuperar la confianza en los funcionarios, en la función pública y en la política”, manifestó el precandidato.