Paso a paso: Ahora Banco Provincia lanza préstamos personales a través de WhatsApp
La nueva funcionalidad se accede desde el chatbot PIA de la entidad en la aplicación. No habrá necesidad de ir a una sucursal y tiene validación segura. En una primera etapa estará limitado a clientes que cobran el sueldo en la entidad.
La banca pública bonaerense brindará desde ahora la posibilidad de consultar, simular y contratar préstamos personales a través de WhatsApp.
Según informaron desde la entidad, la iniciativa apunta a fortalecer la autogestión, ampliar el acceso al financiamiento y seguir ampliando los canales para contratar productos.
La operatoria se hace desde chatbot PIA del Banco, la persona debe ingresar a la opción Préstamo Personal, donde encontrará una oferta acorde a su calificación crediticia. La propuesta es la misma que también tiene disponible en Cuenta DNI y en el home banking.
Una vez visualizadas en el chat las condiciones del préstamo, la persona puede modificar el monto y el plazo de acuerdo con su conveniencia, siempre dentro del margen que le permite el Banco.
“De esta manera, se unifica la experiencia digital a través de diferentes canales y se les ofrecen a las y los clientes diversas alternativas para contratar el préstamo. En todos los casos, se facilita la toma de decisiones con información clara sobre montos, plazos y tasas”, se indicó.
Además, el Bapro aclaró que en esta primera etapa, "el nuevo servicio a través de la app de mensajería instantánea solo está disponible para las personas que cobran el sueldo en el Banco y posteriormente se ampliará a otros segmentos."
Actualmente, el principal canal de colocación de préstamos personales es la billetera digital Cuenta DNI, que en lo que va de 2026 permitió gestionar el 40% de todos los préstamos personales otorgados por Banco Provincia. Con el WhatsApp se abre una tercera opción para contratar este producto desde el smartphone.
Paso a paso: cómo solicitar un préstamo personal por WhatsApp
- Iniciar el contacto
La persona debe escribir al WhatsApp oficial del Banco Provincia e ingresar al menú de opciones. Allí selecciona “Personas” y luego “Préstamo Personal”.
- Identificación del cliente
El sistema solicita el número de DNI para validar la identidad. A continuación, se muestran los datos registrados para su confirmación.
- Consulta de oferta disponible
Una vez validado, el sistema informa si existe una oferta de préstamo vigente. En ese caso, se detalla el monto máximo disponible para solicitar.
- Acceso al detalle del préstamo
Si la persona está interesada, puede seleccionar “Quiero saber más” para conocer las condiciones: monto, cantidad de cuotas, tasa de interés (TNA) y costo financiero total (CFTEA).
- Validación biométrica
Para avanzar, se realiza una verificación de identidad mediante biometría, garantizando la seguridad de la operación.
- Personalización del crédito
Los/las clientes/as pueden aceptar la oferta o modificar variables como el monto y el plazo, según sus necesidades.
- Revisión de documentación
Antes de confirmar, se ponen a disposición los Términos y Condiciones y el contrato del préstamo para su lectura.
- Confirmación de la operación
Para finalizar, se debe seleccionar la opción “Confirmo préstamo”. Esto implica la aceptación de las condiciones y la contratación del crédito.
- Recepción del contrato
Una vez confirmado, se recibe el contrato completo por correo electrónico y queda disponible en su legajo digital.
- Gestión posterior
Desde el mismo canal, la persona puede acceder a información sobre cuotas, pagos, cancelación o revocación del préstamo.
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