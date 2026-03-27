La banca pública bonaerense brindará desde ahora la posibilidad de consultar, simular y contratar préstamos personales a través de WhatsApp.

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Según informaron desde la entidad, la iniciativa apunta a fortalecer la autogestión, ampliar el acceso al financiamiento y seguir ampliando los canales para contratar productos.

La operatoria se hace desde chatbot PIA del Banco, la persona debe ingresar a la opción Préstamo Personal, donde encontrará una oferta acorde a su calificación crediticia. La propuesta es la misma que también tiene disponible en Cuenta DNI y en el home banking.

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Una vez visualizadas en el chat las condiciones del préstamo, la persona puede modificar el monto y el plazo de acuerdo con su conveniencia, siempre dentro del margen que le permite el Banco.

“De esta manera, se unifica la experiencia digital a través de diferentes canales y se les ofrecen a las y los clientes diversas alternativas para contratar el préstamo. En todos los casos, se facilita la toma de decisiones con información clara sobre montos, plazos y tasas”, se indicó.

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Además, el Bapro aclaró que en esta primera etapa, "el nuevo servicio a través de la app de mensajería instantánea solo está disponible para las personas que cobran el sueldo en el Banco y posteriormente se ampliará a otros segmentos."

Actualmente, el principal canal de colocación de préstamos personales es la billetera digital Cuenta DNI, que en lo que va de 2026 permitió gestionar el 40% de todos los préstamos personales otorgados por Banco Provincia. Con el WhatsApp se abre una tercera opción para contratar este producto desde el smartphone.

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Paso a paso: cómo solicitar un préstamo personal por WhatsApp