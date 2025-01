En caso de pérdida o robo del teléfono celular, lo más importante es actuar con rapidez y reportarlo al instante para que se puedan tomar las medidas de seguridad pertinentes con tu cuenta digital.

Para facilitar la denuncia en situaciones de emergencia, Mercado Pago cuenta con la herramienta “Persona de confianza”, en donde amigos o familiar pueden reportar inmediatamente el incidente del usuario afectado y bloquear preventivamente la cuenta.

Cuando una de estas personas de confianza realiza el reporte, se cierran automáticamente todas las sesiones activas y se desvinculan todos los dispositivos asociados, evitando el acceso no autorizado de un tercero a la cuenta. Esta herramienta de seguridad permite, en simples pasos, designar hasta cinco amigos o familiares que podrán actuar cuando sea necesario.

Además, es fundamental activar las medidas de seguridad en la pantalla de bloqueo del celular, para que no vulneren la información personal. Por eso, Mercado Pago no permite ingresar a la app desde teléfonos que no tengan activada algún tipo de medida de seguridad (como pin, patrón, huella digital o reconocimiento facial).

Cómo activar la función “Persona de confianza"

Ingresá a Mi Perfil > Seguridad Seleccioná la función “Persona de confianza" Agregar > Podrás invitar hasta cinco personas, ingresando su correo electrónico o teléfono, también se puede seleccionar de la lista de contactos. La persona designada deberá tener una cuenta en Mercado Pago y aceptar la invitación.



Cómo reportar el robo o pérdida de un dispositivo utilizando “Persona de Confianza"

Se deberá ingresar a Tu Perfil > Seguridad > Personas de confianza

En la opción “De quién sos persona de confianza” seleccionar la cuenta a reportar

Seleccionar la opción “Reportar robo o pérdida de teléfono”

Tres consejos para proteger la información de tu teléfono en caso de robo o extravío:

Bloquear la cuenta Android o iOS del teléfono. Esto evita que puedan acceder a la

información del usuario y a las distintas aplicaciones. Para ello, es necesario seguir los pasos según el sistema operativo del celular (Android; IOS) Bloquear servicio de telefonía móvil. Además, se deberá contactar a la operadora de telefonía para que bloqueen la tarjeta SIM y así evitar que se realicen llamadas o envíen mensajes en nombre del usuario. La acción con la operadora telefónica es complementaria a lo que se debe hacer con algunas plataformas y/o apps para resguardar la seguridad. Solicitar bloqueo preventivo de la cuenta Mercado Pago. Esta acción puede realizarse a través de “Persona de confianza” o a través de la web de Mercado Pago o Mercado Libre, la sección de “Ayuda > Seguridad y tu perfil > Seguridad > ¿Qué hago si me roban o pierdo el teléfono?”. De esta forma, se cierran todas las sesiones activas de esta cuenta, impidiendo que el ladrón tenga acceso a la misma, y cualquier nuevo inicio de sesión que se intente, deberá ser mediante reconocimiento facial.

Acerca de Mercado Pago

Mercado Pago es la compañía fintech de origen latinoamericano más grande de la región. Fundada en 2003, brinda ecosistema de soluciones financieras más completo para aquellas empresas, emprendimientos o personas físicas que desee gestionar su dinero de manera segura, simple y cómoda con una gran variedad de posibilidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Actualmente, procesa más de 18 millones de transacciones por día.

