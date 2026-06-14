En una entrevista con LANOTICIA1.COM, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, defendió su modelo de gestión basado en la reducción del Estado, la digitalización de trámites y el uso de tecnología. En ese marco, aseguró que los municipios pueden transformarse con recursos propios y sin depender de Nación ni Provincia, y destacó el ordenamiento administrativo impulsado en la ciudad.

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—Usted sostiene que los municipios tienen recursos para mejorar su funcionamiento sin depender exclusivamente de Nación o Provincia. ¿Por qué?

—Porque el problema muchas veces no es la falta de recursos, sino cómo se administran. Todos los municipios tienen recursos para transformar la realidad de sus vecinos. Lo que pasa es que hay que ver cómo se gastan. Nosotros terminamos con una forma vieja de hacer política, con estructuras burocráticas que no se modernizan y que muchas veces terminan convirtiendo al Estado en un aguantadero de militantes.

—¿Qué medidas tomaron para ordenar el municipio?

—Lo primero fue ordenar la administración pública. Cuando llegamos había una estructura muy grande y poco eficiente. Empezamos controlando asistencia, cumplimiento de horarios y tareas. Después congelamos ingresos, impulsamos jubilaciones y retiros voluntarios. Todo eso acompañado por un proceso de modernización de la gestión.

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—Uno de los cambios que suele mencionar es la reducción de la planta municipal.

—Sí. Nosotros pasamos de tener 1.500 empleados a 500.

—¿Sólo 500 empleados para una ciudad de 170 mil habitantes? ¿Cómo hicieron?

—Mirá, desde el día uno lo que hicimos fue exigir que todos trabajen. Si vos controlás que fichen, que cumplan horarios y que cumplan tareas, ahí ya se te cae entre un 15 y un 20% del plantel que figura cobrando pero que no cumple funciones. Después tenés otras herramientas: congelar el ingreso de personal, jubilaciones y retiros voluntarios. Se puede hacer.

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—¿Y cuánto tiempo llevó ese proceso?

—Eso tiene que ir acompañado por una modernización de la administración pública. Hoy en San Nicolás un vecino puede hacer prácticamente cualquier trámite por WhatsApp, incluso la renovación de la licencia de conducir. También puede pagar tasas o realizar reclamos. La modernización fue una parte fundamental de ese proceso.

—La digitalización aparece como otro de los ejes de su gestión. ¿Qué cambió concretamente?

—Hoy un vecino puede realizar prácticamente cualquier trámite desde el celular. Puede pagar tasas, hacer reclamos, iniciar expedientes e incluso renovar la licencia de conducir por WhatsApp. La idea fue simplificar la relación entre el vecino y el municipio y eliminar trámites innecesarios.

—¿Cómo funciona el sistema de reclamos?

—Tenemos un sistema por WhatsApp con inteligencia artificial. El vecino hace el reclamo y automáticamente se deriva al área correspondiente. Además, el sistema controla cuánto demora la respuesta y genera indicadores de gestión. Por ejemplo, en cuestiones como luminarias o pérdidas de agua resolvemos cerca del 90% de los casos en una semana y luego le informamos al vecino que el problema fue solucionado.

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—También implementaron habilitaciones comerciales más rápidas. ¿Cómo es el sistema?

—Antes un comerciante podía pasar meses esperando una habilitación. Nosotros invertimos la lógica. Si una persona quiere abrir un negocio, entendemos que quiere trabajar y cumplir. Por eso puede obtener una habilitación en 24 horas y hasta realizar la inspección mediante videollamada. Después el municipio continúa con los controles correspondientes.

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—¿Quién desarrolló estas herramientas digitales?

—Tenemos un equipo propio de desarrolladores y programadores, muchos de ellos jóvenes de San Nicolás. Fueron desarrollando sistemas adaptados a nuestras necesidades y hoy contamos incluso con herramientas basadas en inteligencia artificial.

—¿Otros municipios les consultan sobre este modelo?

—Sí. Hemos recibido intendentes, concejales y equipos técnicos de distintos lugares. Muchos quieren conocer cómo ordenamos las cuentas, cómo modernizamos la gestión o cómo desarrollamos determinadas herramientas. Nosotros compartimos nuestra experiencia con quienes están interesados en conocerla.

—En los últimos días fue noticia el sistema de compactación de motos y vehículos secuestrados. ¿Cómo funciona?

—La idea es evitar que esos vehículos vuelvan al mercado informal. Lo que hacemos es garantizar una cadena de custodia y enviarlos directamente a fundición. Si interviene un chatarrero, muchas veces termina desarmando el vehículo y vendiendo las piezas por separado. Nosotros buscamos que el material vaya directamente al horno de fundición para cerrar el proceso de manera transparente.

—¿Considera que ese mecanismo podría aplicarse en otras ciudades?

—Sí. Muchos municipios enfrentan problemas similares con motos secuestradas, picadas o acumulación de vehículos. Nosotros demostramos que existe un mecanismo legal para resolverlo y que se puede implementar si hay decisión para hacerlo.

—¿Qué opinión tiene sobre el debate en torno al rol del Estado?

—Creo que Argentina pasó de un extremo al otro. Veníamos de un modelo que convirtió al Estado en una estructura burocrática e ineficiente y ahora aparece otro planteo que directamente propone destruirlo porque no sirve para nada. Ninguna de las dos posiciones me parece correcta. No se trata de tener un Estado más grande o más chico, sino de que funcione y sea útil para resolver problemas.

—¿Cómo se organiza internamente la gestión municipal?

—Nosotros tratamos de separar la política de la gestión técnica. La política tiene que definir el rumbo y los objetivos. Después la gestión tiene que trabajar con datos, metas, indicadores y resultados medibles. Tenemos tableros de control donde analizamos permanentemente el desempeño de cada área.

—También impulsaron cambios en el sistema de salud. ¿Cómo funciona el esquema que aplican en San Nicolás?

—A los vecinos que no tienen cobertura les damos una obra social municipal. Después pueden elegir dónde atenderse, ya sea en hospitales municipales o en prestadores privados. El municipio cubre la prestación. Eso permite aprovechar la capacidad instalada que existe tanto en el sistema público como en el privado.

—¿Qué ventajas observa en ese modelo?

—Permite darle más opciones al vecino y utilizar recursos que muchas veces están disponibles en el sector privado. Además, según nuestros números, es un sistema más eficiente porque evita duplicar estructuras y aprovecha mejor la infraestructura existente.

—En los últimos años San Nicolás incorporó obras y espacios que suelen mencionarse como parte de la gestión local. ¿Qué balance hace de ese proceso?

—Cuando llegamos encontramos una ciudad con problemas financieros y de infraestructura. Primero ordenamos las cuentas y después empezamos a destinar recursos a obras. Recuperamos la costanera, construimos hospitales, parques, plazas, el autódromo, el predio ferial y otras obras que forman parte de ese proceso.