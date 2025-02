“Ministro Waldo Wolff, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes?”, sentenció Patricia Bullrich contra sus ex aliados del PRO.

Y disparó: “Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”.

Wolff, funcionario de Jorge Macri, había indicado en declaraciones televisivas anteriormente: “Nosotros ponemos la cara, pero los presos son de Nación”. Bullrich, por su parte, alejada del PRO tras su integración con los libertarios, aprovechó la ocasión para disparar contra sus ex socios políticos.

Los seis reos que se escaparon este domingo de la Alcaidía 6A de la Policía de la Ciudad, ubicada en el barrio porteño de Caballito, huyeron tras haber maniatado al jefe de servicio de esa dependencia y a otro oficial, a los que golpearon. Dos ya fueron recapturados.