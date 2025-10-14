“Imaginate un país donde los precios no cambian todos los días, donde la inflación dejó de ser la principal preocupación. Ya dejamos atrás esos números delirantes del kirchnerismo: 8 o 12% mensual”, escribió Patricia Bullrich en redes sociales y adjuntó su spot.

Y añadió: “Falta camino, pero este esfuerzo vale la pena. Vamos en la dirección correcta”.

Por otro lado, desde la oposición comenzaron a viralizar un video que sostendría vinculaciones de la Ministra con el narcotraficante Fred Machado, situación que ya le costó la carrera política a José Luis Espert.

