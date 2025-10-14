Patricia Bullrich de campaña: "Vamos en la dirección correcta"
La Ministra de Seguridad y candidata a Senadora Nacional lanzó un spot proselitista, haciendo foco en la merma de la inflación durante el Gobierno de Javier Milei.
“Imaginate un país donde los precios no cambian todos los días, donde la inflación dejó de ser la principal preocupación. Ya dejamos atrás esos números delirantes del kirchnerismo: 8 o 12% mensual”, escribió Patricia Bullrich en redes sociales y adjuntó su spot.
Y añadió: “Falta camino, pero este esfuerzo vale la pena. Vamos en la dirección correcta”.
Por otro lado, desde la oposición comenzaron a viralizar un video que sostendría vinculaciones de la Ministra con el narcotraficante Fred Machado, situación que ya le costó la carrera política a José Luis Espert.
