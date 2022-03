"Vamos a acompañar el crédito, pero vamos a decir claramente que la carta de intención firmada no solamente deja una bomba hacia el futuro, sino que destruye en el presente la posibilidad de que la Argentina salga de la crisis que tiene, porque está basada en mantener subsidios, mantener la emisión, mantener el mismo déficit fiscal. Crecen los subsidios y aumentan impuestos", sostuvo Patricia Bullrich en declaraciones televisivas.

A su vez, sostuvo: "El que tiene el problema es el Gobierno, porque firmó un acuerdo que la mitad del gobierno no lo quiere", y agregó que "Juntos por el cambio está unido en una filosofía de qué hacer" y que por eso "va a votar para que no haya default, es decir que va a votar el crédito".

"Juntos por el Cambio no acepta los términos del proyecto donde el Gobierno dice que toda la responsabilidad histórica es de Juntos por el Cambio, no vamos a aceptar eso. El relato kirchnerista lo vamos a pelear fuertemente y vamos a generar un momento en que la Argentina diga que no vamos al default porque las manos levantadas en el Congreso del 2001 no se pueden repetir", indicó la titular del PRO.