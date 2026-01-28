Patricia Bullrich inicia reuniones en el Senado para avanzar con la reforma laboral
La titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta comenzará este miércoles una serie de encuentros con otros legisladores para acercar posiciones sobre el proyecto de flexibilización laboral antes de las sesiones extraordinarias de febrero.
Patricia Bullrich iniciará las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas del Senado para acercar posiciones sobre el tratamiento de la reforma laboral, un proyecto clave para Casa Rosada, que pretende su sanción durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Estos primeros intercambios entre la ex Ministra de Seguridad y otros bloques serán virtuales, luego de las primeras conversaciones informales que Bullrich mantuvo durante este martes.
En sintonía, el Ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con encuentros con gobernadores para sumar apoyos, y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.
