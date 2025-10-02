La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, redobló la presión sobre José Luis Espert y le pidió que “vuelva a los medios” para dar explicaciones claras respecto de su presunta relación con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

“José Luis tiene que volver y estar claro. Punto. Es lo que yo pienso”, sostuvo Bullrich en declaraciones a A24, al ser consultada sobre la denuncia que vincula al candidato a diputado con un supuesto financiamiento de su campaña presidencial de 2019.

La ministra consideró que el tema no puede relativizarse y remarcó que, a diferencia de otras fuerzas políticas, La Libertad Avanza debe mantener “una vara altísima” en materia de transparencia. “El voto liberal, el voto republicano, exige respuestas”, afirmó, y cuestionó al electorado kirchnerista, al que calificó como “un voto religioso que no le exige ninguna respuesta. Roben, roben y roben, que nosotros los seguimos votando”.

En la misma entrevista, Bullrich rechazó las iniciativas opositoras que buscan la expulsión de Espert de la Cámara baja. “Eso es el manoseo absoluto de las instituciones. Cualquier diputado estaría a merced de una mayoría circunstancial”, advirtió.

Por su parte, Espert negó que exista un vínculo real con Machado, aunque evitó aclarar si recibió o no un depósito de 200 mil dólares, como denuncian en la causa iniciada en 2021. “Hablan de la campaña en 2019 y está todo basado en recortes de diarios de una campaña de difamación. En ese momento yo era una amenaza porque podía entrar como diputado. Hace cuatro años que esto da vueltas”, expresó el economista.

