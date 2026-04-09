Patricia Bullrich: "Logramos dictamen para el proyecto clave de falsas denuncias"
La titular del bloque libertario en el Senado destacó el avance de la iniciativa impulsada por su par Carolina Losada. "Se terminan los abusos", sentenció.
“En el Senado logramos dictamen para el proyecto clave de ‘falsas denuncias’, presentado por la Senadora Carolina Losada”, enfatizó Patricia Bullrich a la vez que explicó: “Penas de hasta 6 años para quienes mienten ante la Justicia”.
“Agravantes en casos de género, menores y delitos sexuales. Y más sanciones cuando esas mentiras arruinan vidas con detenciones o restricciones injustas”, añadió la ex Ministra.
Por otro lado, destacó: “Iniciamos el tratamiento del proyecto enviado por el Gobierno nacional para ordenar y defender la propiedad privada, junto al Ministro Federico Sturzenegger”.
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