“En el Senado logramos dictamen para el proyecto clave de ‘falsas denuncias’, presentado por la Senadora Carolina Losada”, enfatizó Patricia Bullrich a la vez que explicó: “Penas de hasta 6 años para quienes mienten ante la Justicia”.

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“Agravantes en casos de género, menores y delitos sexuales. Y más sanciones cuando esas mentiras arruinan vidas con detenciones o restricciones injustas”, añadió la ex Ministra.

Por otro lado, destacó: “Iniciamos el tratamiento del proyecto enviado por el Gobierno nacional para ordenar y defender la propiedad privada, junto al Ministro Federico Sturzenegger”.

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