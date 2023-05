Tras los comicios en España, donde la oposición ganó ampliamente generando preocupación en el Gobierno del PSOE y la casi extinción de la izquierdista Podemos, la legisladora y referente del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se pronunció sobre la política argentina.

En declaraciones televisivas, señaló que no tiene preferencia por dirigentes según su género: "Yo quiero que me juzguen por lo que tengo en la cabeza y no por lo que tengo entre mis piernas", lanzó.

Y añadió: "Patricia Bullrich a mí me encanta, y tengo gran afinidad con ella. Me parece una persona valiente".

Rápidamente, desde la red social Twitter la líder del PRO y precandidata a Presidente salió a manifestarse, y dijo: "Gracias Cayetana por tus palabras. Y comparto lo que decís: No usamos nuestra condición de mujer para hacer política".