Elisa Carrió habló de vinculaciones de dirigentes de primera línea del PRO con Sergio Massa. Habló, además, de negociados entre Cristian Ritondo (jefe del bloque PRO en Diputados) y el actual Ministro de Economía. También sostuvo que Rogelio Frigerio hizo campaña por el massismo contra los candidatos de Juntos en las elecciones provinciales de 2019, y lo acusó -además- de querer colocar a su "amante y testaferro" en una nómina.

"Hubo connivencia por parte de funcionarios de María Eugenia Vidal (cuando era gobernadora) con Massa.

También vinculó al tigrense con Emilio Monzó, cuando este último era titular de la Cámara Baja de la Nación, en representación del macrismo.

También hubo palos para el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales y para el Diputado Facundo Manes (ambos del radicalismo dentro de Juntos).

Este miércoles por la madrugada llegó la respuesta de Patricia Bullrich, presidenta del PRO. "No puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", dijo desde Twitter.

Y continuó: "Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que 'porque es Carrió nadie la enfrenta'".

"Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos", finalizó Bullrich.