La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a apuntar contra una presunta red de desinformación vinculada a Rusia y aseguró que nuevas investigaciones periodísticas respaldan sus denuncias realizadas meses atrás.

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A través de su cuenta en X, la funcionaria publicó un mensaje en el que afirmó: “Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Javier Milei”.

“Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista. Debe haber algunos preocupados hoy...”, agregó Bullrich, en un posteo en el que también retuiteó una investigación difundida por Chequeado.

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ALGO DE “CONOCIENDO RUSIA”



Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de @JMilei.



Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista.



Debe haber… https://t.co/Q1T7NvFokW pic.twitter.com/9YmxsgOCGw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 3, 2026

Según ese informe, basado en 76 documentos filtrados analizados por un consorcio internacional de medios, una red identificada como “La Compañía” habría destinado unos 283 mil dólares para impulsar al menos 250 artículos críticos contra la gestión de La Libertad Avanza en más de 20 medios digitales, entre junio y octubre de 2024.

AL FINAL SÍ HABÍA ENSOBRADOS Y QUE OPERABAN PARA ENSUCIAR... https://t.co/2y7dkUMqJC — Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026

La investigación también menciona la existencia de supuestas tarifas por publicación —que iban de 350 a 3.100 dólares por artículo—, el uso de firmas inexistentes y la generación de contenido fabricado. Además, se señala que los documentos fueron obtenidos por el medio africano The Continent y analizados junto a organizaciones periodísticas de distintos países.

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📄 Del análisis surge que la red rusa “La Compañía” habría presupuestado US$ 283 mil para “inyectar” al menos 250 artículos críticos a la gestión de La Libertad Avanza en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024.



💰 Los registros incluyen facsímiles con supuestas… — Chequeado (@Chequeado) April 2, 2026

En esa línea, el informe retoma antecedentes de 2025, cuando el Gobierno nacional había informado la detección de una presunta red de agentes rusos, y trabajos de entidades periodísticas que estudiaron los mecanismos de desinformación en la Argentina.

El pronunciamiento de Bullrich se da en continuidad con lo que ya había planteado en septiembre de 2025, cuando denunció la existencia de un “servicio de inteligencia paralelo” que —según afirmó entonces— estaría integrado por sectores kirchneristas, rusos y venezolanos.

Sus nuevas declaraciones se apoyan ahora en investigaciones periodísticas que, según sostuvo, permiten “confirmar” aquellas advertencias iniciales.