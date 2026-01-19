Desde el lunes 5 de enero la empresa Autovía del Mercosur (ADM) pasó a ser la nueva concesionaria de las rutas nacionales 12 y 14, dos carreteras de importancia dentro de la Mesopotamia.

Luego de ocho meses en los que ambas trazas permanecieron bajo administración de Vialidad Nacional, no se cobró peaje. Tampoco tuvieron el mantenimiento adecuado.

Ahora ADM, mientras lleva a cabo los primeros trabajos de bacheo, dispuso que el sistema de cobro de peajes será exclusivamente electrónico, sin cabinas físicas. Se podrá abonar mediante TelePASE, tarjetas, códigos QR y billeteras virtuales.

El valor estimado del peaje será de $ 1.830, mientras que los adheridos al TelePASE obtendrán un descuento del 50 %.

TelePASE tiende a consolidarse como el único medio de pago en las rutas con peaje, modalidad que ya rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También es una de alternativas en otras vías desde hace años, como en la Ruta 9.

Para adherirse al sistema, los pasos son los siguientes:

*Ingresar al link https://www.mercadopago.com.ar/c/telepase

*Iniciar sesión en Mercado Pago o crear una cuenta.

*Asociar la patente del vehículo.

*Elegir el medio de pago y confirmar.

Además, quienes circulen por estas rutas, se encontrarán con controles de las fuerzas de seguridad y radares distribuidos en distintos tramos, especialmente sobre la Ruta 14, conocida como la “Ruta del Mercosur”, que conecta Zárate con Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes.

Esto se convierte en una desagradable sorpresa para los conductores quienes, ante la falta de notificaciones, toman conocimiento de las infracciones al momento de renovar la licencia de conducir.