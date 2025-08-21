El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, reclamó información pública y una respuesta “inmediata” ante las menciones que, según dijo, vinculan a su distrito con “pedidos de coima de funcionarios del Presidente a proveedores de medicamentos para personas con discapacidad”.

Ads

Libertarios de Chivilcoy expuestos en robo de fondos para Discapacidad



La ciudad de Chivilcoy señalada por Spagnuolo como una de las bases de operaciones con funcionarios nacionales dedicados a cometer fraude con fondos de la ANDIS a través de sobreprecios en medicamentos. pic.twitter.com/YYvbWkgt6z — Noticias Mercedes (@Mercedes6600) August 21, 2025

Esto sucede en medio de la remoción por parte del Gobierno Nacional a Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El ahora ex funcionario fue desplazado preventivamente por el presidente Javier Milei tras difundirse una serie de audios filtrados en los que el funcionario describe un esquema de coimas relacionadas con la compra de medicamentos y servicios asociados.

Chivilcoy apareció mencionado en este supuesto esquema de coimas y el jefe comunal vecinalista, exigió explicaciones:



“Quienes se dicen que vinieron a terminar con la casta y con la corrupción y además inventan y mienten sobre convenios locales, deben dar inmediata respuesta e información a los vecinos sobre este gravísimo tema, puesto en conocimiento por un funcionario del Gabinete Nacional”.

Ads

Como Intendente de Chivilcoy y al estar mencionado nuestro distrito en todos los medios nacionales por PEDIDOS DE COIMA de funcionarios del Presidente a proveedores de medicamentos para PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EXIJO se informe a la comunidad sobre quienes son los responsables. — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) August 21, 2025

La directora de discapacidad municipal, Laura Azcola, adhirió al pedido del jefe comunal:

“Como Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Chivilcoy me sumo al pedido del Intendente. Exigimos las aclaraciones correspondientes ante tan grave acusación sobre los recursos de las personas más vulnerables”.

Ads

Puede interesarte