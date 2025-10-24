El peronista Pablo Zurro advirtió que denunciará -a los jefes comunales de Lincoln y Carlos Tejedor, el radical Salvador Serenal y Celia Gianini por no accionar ante la apertura de canales clandestinos que inundan los campos de Pehuajó.

Ads

“Le voy a enviar cartas documento a los campos de Lincoln y Carlos Tejedor, y a los intendentes (de esos distritos) por el ingreso de agua. Me aburrieron y lo voy a judicializar, está entrando agua. Se los envío a los intendentes también porque tienen responsabilidad, no se pueden hacer los ‘boludos’”, adelantó Zurro en declaraciones a FM del Sol.

Y agregó: "Por acción u omisión son culpables, yo defiendo los intereses del Partido de Pehuajó. Lo planteé en el Comité de Cuenca y ante la Autoridad del Agua (ADA), ahí me dijeron que están estudiando el tema, bueno que lo sigan estudiando pero mientras tanto yo lo judicializo. No me interesa de qué partido político sean, están perjudicando a Pehuajó.”

Ads

“Además, ayer hice una denuncia en el Juzgado Federal a una persona de Pehuajó porque cerró una alcantarilla de la Ruta 5, es algo que yo no puedo debatir y lo tiene que investigar el Juzgado”, advirtió.

Por su lado, Serenal le respondió: “Si se preocupa tanto por los vecinos de Pehuajó tendría que haber estado en la reunión con Hidráulica y haber firmado ese convenio con el ADA, con la provincia de Buenos Aires que es su gobierno. Pero no fue, así que no puede hablar”, explicó Serenal a Newsdigitales.

Ads

El planteo del jefe comunal de Lincoln hace alusión al convenio que 14 intendentes de las subregiones A3 y B3 de los Comités de Cuenca Hídrica del Río Salado firmaron días atrás con la Autoridad del Agua (ADA), a través del que los jefes comunales estarán autorizados a llevar a cabo la comprobación de obras hidráulicas ilegales dentro de la jurisdicción municipal y tendrán a disposición los formularios para llevar a cabo los relevamientos y constataciones correspondientes para agilizar los trámites.

“Ahí en Carlos Casares estábamos todos los intendentes de la Cuenca y nos podía decir las cosas de frente y no por una nota o una red social”, cuestionó Serenal.