Un violento episodio se registró frente a la Escuela Media Nº 2, ubicada en Corrientes al 1200, cuando una pelea entre dos alumnas terminó con la intervención de familiares adultos.

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Según informó La Brújula 24, el enfrentamiento comenzó en la vereda del establecimiento y, con el correr de los minutos, se habrían sumado familiares de las estudiantes, entre ellos al menos un padre y una madre.

La situación rápidamente escaló y terminó en una batalla campal en las inmediaciones de la escuela, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

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Intervinieron varios patrulleros

Ante la magnitud del conflicto, fue necesaria la llegada de varios patrulleros para controlar la situación y evitar que continuaran las agresiones.

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Además, una ambulancia habría acudido al lugar para asistir a una de las menores, que sufrió lesiones durante el enfrentamiento.

Por el momento, el hecho continúa bajo investigación para determinar cómo se inició la pelea entre las estudiantes y establecer las responsabilidades correspondientes por la posterior intervención de los adultos.