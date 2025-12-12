Pelea entre dos ex PRO: Avelluto tildó a Milei de fascista y Fernando Iglesias saltó en defensa del Presidente
El ex titular de la cartera de Cultura de la gestión de Mauricio Macri disparó duro contra el Jefe de Estado, y se terminó peleando con un ex correligionario.
“Lo de Maduro es fascismo, lo de Milei también”, lanzó Pablo Avelluto en redes sociales, y rápidamente el Diputado Fernando Iglesias (ahora alineado con los libertarios) lo cruzó: “La locura es total”, le dijo.
Avelluto no se quedó atrás, y replicó: “Prefiero mi locura a tu autoritarismo berreta, payaso”.
Un sector pequeño del ex Cambiemos se volvió muy crítico de Milei en función de sus políticas económicas y su discurso; para los libertarios estos sectores son tan adversarios como el peronismo.
