“Lo de Maduro es fascismo, lo de Milei también”, lanzó Pablo Avelluto en redes sociales, y rápidamente el Diputado Fernando Iglesias (ahora alineado con los libertarios) lo cruzó: “La locura es total”, le dijo.

Ads

Avelluto no se quedó atrás, y replicó: “Prefiero mi locura a tu autoritarismo berreta, payaso”.

Un sector pequeño del ex Cambiemos se volvió muy crítico de Milei en función de sus políticas económicas y su discurso; para los libertarios estos sectores son tan adversarios como el peronismo.

Ads

Ads