Un nuevo caso de violencia escolar sacude a Avellaneda donde un adolescente, de 15 años, lucha por su vida en el Hospital Fiorito de Avellaneda tras recibir una paliza por parte de un compañero, de 16, quien fue aprehendido.

La discusión fue por un banco de la escuela y acusaron a la maestra del curso de intervenir a favor del agresor, y a la institución educativa de haber abandonado a la víctima, quien estuvo 20 minutos sin signos vitales y sin recibir tareas de reanimación.

El agresor, según la publicación de la madre de la víctima, "atacó sin piedad solo por un asiento". "La profesora, que estaba presente, no solo no reaccionó al ataque de Luciano, sino que ayudó a que Isaías no pueda defenderse", denunció.

Además, según contó la hermana de la víctima, también le impidieron "que se comunicara con el familiar a cargo para poder asistirlo". La decisión podría haber sido fundamental para lograr una mejor recuperación del chico que hoy se encuentra en coma y con pronóstico reservado.

"Isaías entró en paro cardiorespiratorio en el colegio y nadie lo asistió", denunciaron. "Estuvo sin signos vitales durante 20 minutos sin asistencia. Cuando la hermana pudo comunicarse con la madre y pudo llegar al colegio a ver a su hijo, ningún personal ayudó a movilizar a Isaías. Solo dos compañeros que salieron a buscar un patrullero para poder trasladar a Isaías al hospital", agregaron.

Al caso hay que sumarle que, una vez en el Hospital Fiorito, el personal médico también pasó 20 minutos reanimándolo, lo que configura mucho tiempo sin que la oxigenación haya estado a los niveles aceptables para que el cerebro no sufra daños permanentes. "Hoy Isaías se encuentra en terapia intensiva en un coma inducido, luchando por salir adelante. Pido por favor cadena de oración por Isaías. Dios tiene la última palabra", aseguraron.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Menores Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.