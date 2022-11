El pedido de Miguel Roldan, a cargo del servicio del transporte urbano, ingresó al Concejo Delibra ante para ser discutido. El solicitante asegura que no puede seguir brindando el servicio si no aumentan la cantidad de litros subsidiada.

“Pedí 4 mil litros de gasoil. El anterior transporte (Agriello) tenía 4 mil litros subsidiados, y hacía un recorrido de 150 km. Yo tengo subsidiados 2 mil litros, y hago 300 km. Cuando empecé, valía 86 pesos el litro de gasoil. Hoy tengo el pasaje a 150, y el gasoil está 200 pesos. Recaudas 12-13 mil pesos por día y gastas 32 mil, ¿de dónde salen los 20 mil? No voy a quebrar la empresa de camiones, la prueba ya está” manifestó Roldan, según informó el medio local el roden.com.

Según Roldan el intendente Matzkin no lo recibió: “El Intendente nunca más me atendió. Hice la presentación en la Municipalidad, pero no puedo bajar nada y creo que no van a aceptar. Y me perdí un trabajo por estar en la Municipalidad perdiendo plata”.