El principal imputado por uno de los crímenes más aberrantes de la historia reciente de la provincia de Buenos Aires ya está en el país. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue extraditado desde Perú y quedó detenido en el penal federal de Marcos Paz, donde este martes será indagado por la Justicia bonaerense.

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El joven de 20 años está acusado de participar en el triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en septiembre del año pasado en el partido de Florencio Varela. El caso, investigado por la Justicia federal con fuerte intervención en territorio bonaerense, expuso el accionar de una estructura narco que operaba entre el conurbano sur y la Ciudad.

La extradición se concretó en un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, con intervención de Interpol y traslado en un avión de la Fuerza Aérea. El vuelo partió desde Lima, hizo escala en Paraguay y aterrizó en la base aérea de El Palomar, en el oeste del conurbano bonaerense, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

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Apenas pisó suelo argentino, “Pequeño J” fue trasladado bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal hacia el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, también en la provincia de Buenos Aires, donde quedó alojado en el sector de jóvenes adultos.

La causa está en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, con intervención de fiscalías que actuaron en el territorio bonaerense, particularmente en La Matanza y Florencio Varela, donde se reconstruyó el recorrido de las víctimas y la trama delictiva.

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Según la investigación, las tres jóvenes fueron captadas mediante engaños en el conurbano, trasladadas hasta una vivienda de Varela, privadas de su libertad, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar y hallados días después, en un caso que conmocionó a toda la provincia.

Los investigadores sostienen que el móvil estuvo vinculado a una interna narco. En ese esquema, “Pequeño J” aparece señalado como parte de la estructura criminal que operaba en el conurbano bonaerense, con conexiones en el Bajo Flores y ramificaciones en distintos distritos.

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Además de Valverde, hay al menos otros once imputados detenidos por el hecho. La causa incluye delitos como privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, todos con penas que prevén prisión perpetua.

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En paralelo, familiares de las víctimas volvieron a movilizarse en distintos puntos del conurbano bonaerense para reclamar justicia y el avance de la causa.

La indagatoria de “Pequeño J” se realizará por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz. Será un paso clave en un expediente que ya es considerado uno de los más complejos y estremecedores de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.