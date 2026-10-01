La 52° Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre y la Provincia de Buenos Aires pondrá en marcha un amplio operativo para acompañar a los fieles que participarán de la tradicional caminata. Según las estimaciones oficiales, más de dos millones de personas podrían movilizarse durante el evento religioso.

Ads

La asistencia estará coordinada por la Jefatura de Asesores del Gobernador junto a los ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura y Servicios Públicos, Desarrollo de la Comunidad, Transporte, Ambiente y Comunicación. También participarán ocho municipios y representantes de la Iglesia.

El operativo contempla hospitales móviles, ambulancias, personal médico, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, puestos de agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario para las celebraciones religiosas.

Ads

Desde el Ministerio de Seguridad se dispondrá de efectivos de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, drones de monitoreo y apoyo logístico de Defensa Civil.

En materia sanitaria, habrá hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil con personal médico y un helicóptero sanitario. Además, la Región 7 de Salud coordinará refuerzos en las guardias de hospitales provinciales y municipales de la zona.

Ads

Desarrollo de la Comunidad instalará cinco puestos de alimentación y 80 baños químicos, además de disponer personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para acompañar a niños, niñas y adolescentes que participen de la peregrinación.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dispondrá puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible. Transporte establecerá restricciones para la circulación de vehículos sobre la traza de la peregrinación y aportará móviles para ordenar el tránsito.

Ambiente instalará puestos para la separación y recuperación de residuos a lo largo del recorrido.

Ads

“Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión”, señaló la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, quien recordó que desde 2022 la Provincia cuenta con la resolución N° 1.469 para asistir peregrinaciones masivas.

Puede interesarte

Un recorrido de 60 kilómetros

La peregrinación juvenil a Luján se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y es considerada el evento religioso más masivo del país. Los peregrinos parten desde Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y recorren unos 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján.

En territorio bonaerense, el recorrido atraviesa Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de finalizar en Luján.

Una vez completada la caminata, los fieles participan de las misas en el Santuario de Luján, perteneciente al Arzobispado de Mercedes-Luján, que estarán a cargo del padre Lucas García.

El seguimiento del operativo se realizará en tiempo real desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), instalado en la Universidad Nacional de Luján. La Provincia también articulará las tareas con los gobiernos municipales y con la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el padre Juan Bautista Xatruch.