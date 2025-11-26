La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, informó que aplicará una prohibición de concurrencia por tiempo indeterminado al simpatizante de Douglas Haig que ingresó al campo de juego y quiso agredir al árbitro durante la semifinal del Torneo Federal A frente a Atlético Rafaela.

El hecho ocurrió el domingo 23 de noviembre, cuando un hincha identificado como Idroggino Fernando Daniel, de 38 años, saltó el alambrado perimetral del estadio de Pergamino a minutos del final del partido. Según detalló la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el hombre increpó e intentó agredir al árbitro Fernando Rekers.

La intervención policial permitió detenerlo en el lugar, identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia. El acusado, con domicilio en Pergamino, recibirá ahora una prohibición de concurrencia a todos los estadios del ámbito bonaerense, medida que será aplicada por APreViDe.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la actuación policial permitió restablecer el orden del evento deportivo y resguardar la integridad física del juez Rekers y de toda la terna arbitral.

