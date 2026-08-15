La Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Pergamino volvió a reclamar respuestas al Municipio por el cierre de la planta de reciclaje, una situación que, según denunciaron, continúa sin una solución concreta a ocho meses del inicio de 2026.

Ads

Según informó Canal 4 Pergamino , Mónica Stancovich, referente de la cooperativa, afirmó que los trabajadores no volvieron a mantener diálogo con las autoridades municipales y advirtió por el impacto laboral y ambiental que genera el cierre de la planta.

Según explicó, 32 personas trabajaban en el galpón de clasificación, mientras que otras 27 familias realizaban tareas de recuperación de materiales en la vía pública.

Ads

Además, cuestionó que elementos como cartón, plástico, nylon, vidrio y latas, que anteriormente eran recuperados y separados para su reutilización, actualmente terminen enterrados en el relleno sanitario.

La cooperativa presentó en junio un petitorio ante el intendente Javier Martínez, pero asegura que hasta el momento no recibió respuestas. Ante esta situación, anticiparon que llevarán el reclamo al Concejo Deliberante de Pergamino.

Ads

Desde la organización remarcaron que los recuperadores buscan recuperar su fuente de trabajo y pidieron una definición sobre el futuro de la planta.

“Es gente que quiere trabajar”, señalaron desde la cooperativa, que insiste en la necesidad de retomar el diálogo con el Municipio y encontrar una solución para los trabajadores y para el tratamiento de los residuos reciclables.