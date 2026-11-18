El Concejo Deliberante de Pergamino aprobó declarar la emergencia del transporte público de pasajeros del partido por un plazo de 180 días desde su promulgación, en una sesión extraordinaria celebrada este miércoles.

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La declaración se da en un contexto de incertidumbre por la continuidad del servicio y el conflicto que enfrenta a la empresa La Nueva Perla con sus trabajadores iniciado el 31 de octubre por incumplimientos salariales. El servicio de media distancia conecta Pergamino con las localidades de El Socorro, Manuel Ocampo y Mariano Benítez y la interrupción está afectando a los vecinos que utilizan diariamente los colectivos.

El objetivo central es garantizar la continuidad, regularidad, accesibilidad y adecuada prestación del servicio en el distrito.

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La iniciativa, presentada por el interbloque Fuerza Patria/Frente Renovador, obtuvo un acompañamiento dividido. Los artículos 1, 4, 7 y 8 fueron aprobados por unanimidad, con los votos de Fuerza Patria/Frente Renovador, Juntos por el Cambio/Hechos y La Libertad Avanza. En cambio, los artículos restantes solamente contaron con el respaldo del interbloque autor del proyecto y quedaron rechazados.

Según publicó Diario Núcleo, entre los puntos que consiguieron consenso también se encuentra la elaboración de un Plan de Contingencia del Transporte Público, que deberá contemplar alternativas para garantizar una prestación mínima ante eventuales interrupciones totales o parciales. El plan deberá priorizar la conectividad de los barrios, el acceso a establecimientos educativos y centros de salud, y la vinculación de la ciudad cabecera con las localidades de Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez.

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Asimismo, se aprobó facultar al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la ordenanza y establecer que cualquier prórroga de la emergencia deberá ser dispuesta mediante una nueva ordenanza, previa evaluación fundada de la situación del sistema.