Una oficial de la Policía bonaerense fue denunciada en Pergamino por presuntamente participar de una agresión contra una joven de 23 años y amenazarla con su arma reglamentaria. El hecho es investigado por la Justicia y derivó en una intervención de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense.

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Según informó el medio local La Opinión de Pergamino, la denuncia fue radicada por una joven de 23 años, quien aseguró que se encontraba en su vivienda de calle Castelli al 2100 cuando llegaron su expareja, de 24 años, y la hermana de este, una oficial activa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Miguel.

De acuerdo con el relato de la denunciante, tanto ella como su hermana de 20 años fueron golpeadas por ambas personas durante el episodio.

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Siempre según la presentación judicial, al retirarse del lugar la efectiva policial, que se encontraba de franco de servicio, les habría exhibido de manera intimidatoria la pistola reglamentaria que llevaba en la cintura.

Ante la gravedad de la denuncia, la Auditoría General de Asuntos Internos tomó intervención de manera inmediata. La Auditora Sumarial Especializada dispuso el desarme preventivo de la agente y el retiro del armamento provisto por la fuerza, mientras se desarrolla la investigación administrativa y judicial.

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La otra versión: una contradenuncia

En paralelo, el joven denunciado presentó una contradenuncia en la que se declaró víctima de un hecho de violencia protagonizado por su expareja.

Según su versión, el episodio ocurrió en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y la Ruta Nacional 8, donde aseguró que fue interceptado por la joven de 23 años, quien circulaba en una motocicleta Keller 110 cc. El hombre afirmó que la mujer lo amenazó y pateó su vehículo, provocándole daños antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión de Pergamino, la Fiscalía dispuso notificar a la joven sobre una restricción vigente y constató que existen antecedentes de denuncias por violencia mutua entre ambas partes desde fines de 2025.

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La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados en ambos episodios.