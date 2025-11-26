El hecho fue descubierto el último lunes (24 de noviembre) por la noche durante la entrega de la cena, momento en el cual los internos aprovecharon un descuido del personal para forzar una reja interna, trepar al techo y escapar de la Comisaría Tercera de la ciudad de Pergamino.

Finalmente, en horas de la noche de este martes, culminó el amplio operativo policial de búsqueda de los cinco reclusos prófugos.

La Policía de la Jefatura Departamental, conformada por brigadas, escuadrones descentralizados y Comando de Patrullas, dio con el paradero de Andrés Agustín Castro de 27 años, el quinto y último preso que se encontraba prófugo. Cabe mencionar que en la tarde del martes, había caído el cuarto, Kevin Andrés Romero, de 21, detenido sobre la autopista de la ruta 8.

El sujeto, quien se encontraba alojado en las celdas de la dependencia policial por un intento de robo, fue encontrado en una vivienda ubicada en San Martín y República de Croacia, en la zona oeste de la ciudad. Tras su detención, Castro fue trasladado hacia la comisaría del barrio Acevedo.

Los tres reclusos restantes fueron detenidos durante la madrugada del martes tras un operativo cerrojo.

