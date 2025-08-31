Un tenso cruce se registró en Carlos Casares entre un periodista local, el candidato vecinalista Silvio Fernández -opositor al intendente Daniel Stadnik- y el equipo de TN, que cubría las inundaciones provocadas por la tormenta de Santa Rosa.

En un video difundido por el medio local La Noticia Justa Furia Musical, el periodista cuestionó a Fernández sobre la oportunidad de la cobertura y le reclamó una suma de dinero pendiente de la campaña anterior:

"Te reclamé porque le has dado publicidad a otros medios y a mí, que en la campaña anterior estuve cerca tuyo y no me pagaste un peso", dijo el periodista.

El cruce también incluyó acusaciones de oportunismo político, ya que TN llegó apenas una semana antes de las elecciones.

El medio local defiende su postura

Tras el incidente, el medio local Furia Musical publicó un descargo en Facebook, señalando su independencia y trayectoria:

"Estando en conocimiento de un medio nacional a una semana de las elecciones, y con una tormenta que fue fuerte pero no un tornado que moviliza a venir a los medios nacionales, y viendo que la rotonda nunca estuvo cortada, decidí esperar por horas para hacer esta nota buscada", expresó el periodista, dejando claro que actuó con profesionalismo y responsabilidad.

Agregó que continuará cubriendo el tema con seriedad y compromiso, defendiendo la verdad y respetando la libertad de opinión y expresión, mientras pidió que las interacciones en redes se realicen con respeto.

Las lluvias complican rutas y caminos rurales

El cruce ocurre en medio de fuertes lluvias, que dejaron hasta 60 milímetros de agua en pocas horas, según FM 107.1 La Nueva Radio. La Ruta 5 y caminos rurales quedaron peligrosos, y un micro de la empresa PLUSMAR se despistó en el kilómetro 319.600 sin heridos. Bomberos y vecinos asistieron a los afectados.

El candidato Fernández colaboró con su camioneta para atravesar sectores inundados y asistir a vecinos, según la cobertura de TN.

Las reacciones en redes

El video del cruce generó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron al periodista local y valoraron su independencia:

Horacio García: "Felicitaciones al periodista Toti. Es independiente."

"Felicitaciones al periodista Toti. Es independiente." Alejandra Marcelo Bramajo Altamiranda: "¡Qué grande Toti! Se puso nervioso Don Fernández."

Sin embargo, muchos comentarios fueron críticos con la actitud del periodista y cuestionaron la motivación del cruce:

Marcos Gabba: "Que pasa, todavía te duele que no te hayan pagado para hacer publicidad… caiste muy bajo como periodista."

"Que pasa, todavía te duele que no te hayan pagado para hacer publicidad… caiste muy bajo como periodista." Luciano Malnero: "Ya lo conocen todos al Toti, es un sinvergüenza, no sabe qué hacer para rasguñar algo."

"Ya lo conocen todos al Toti, es un sinvergüenza, no sabe qué hacer para rasguñar algo." Alee Blanco: "Qué cara rota este periodista, da vergüenza."

"Qué cara rota este periodista, da vergüenza." Fran Curto: "Furia te caes a pedazos, ¿te molesta que se muestre la realidad de los pueblos?"

Otros usuarios enfocaron la discusión en la problemática de las inundaciones, más allá del cruce mediático:

Maria Fernanda Correa: "Lamentablemente al agua no la podemos tapar con nada, en algún momento la problemática está a la vista de todos, aunque no la quieran ver."

"Lamentablemente al agua no la podemos tapar con nada, en algún momento la problemática está a la vista de todos, aunque no la quieran ver." Adriana Campione: "Más vale que el problema viene de años y no solo en Casares, en todos lados."

Estos comentarios reflejan la polarización sobre la cobertura, la independencia del medio y la forma en que se manejó la interacción con el candidato y TN.