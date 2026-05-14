El periodista, poeta y comunicador popular Elvis Báez, también conocido como Elvio Báez, presentará el próximo 29 de mayo su libro “Consciencia y Clase: crónicas de un villero” en la Casa de la Cultura de Quilmes. La actividad reunirá además a distintos referentes de la comunicación popular y comunitaria.

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La propuesta busca poner en debate el rol de la comunicación construida desde el territorio y visibilizar las realidades de los barrios populares a través de diferentes miradas. Participarán del encuentro Nelson Santacruz, integrante de La Garganta Poderosa, y Joaquín Ramos, director de Mundo Villa.

Criado en Villa Itatí, uno de los barrios más conocidos del conurbano bonaerense, Báez construyó gran parte de su carrera alrededor de la comunicación comunitaria y la representación de los sectores populares en los medios.

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“Las letras son un arma para romper el estigma y prejuicio hacia las villas”, sostiene el autor, que pasó por la redacción de La Garganta Poderosa entre 2020 y 2023 y también trabajó como cronista en Mundo Villa y Diputados TV.

El libro, editado por el proyecto comunitario Desde Adentro, propone una mirada directa sobre la vida cotidiana en el barrio. A través de relatos, crónicas y poemas, la obra aborda temas como la discriminación, el acceso desigual a derechos y el rol del Estado en los sectores populares.

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Según describen desde la organización, “Consciencia y Clase” busca “rescatar la belleza del barrio sin romantizar sus carencias”, con historias atravesadas por el amor, la superación personal y las dificultades cotidianas que enfrentan los vecinos.

Además de su faceta como escritor, Báez actualmente dirige los contenidos de Itatí TV, un medio comunitario orientado a fortalecer la identidad barrial. También participa en proyectos de comunicación popular y colabora con programas radiales, entre ellos en Belgrano AM 570.