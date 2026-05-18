Javier Milei esbozó una fuerte defensa de José Luis Espert tras conocerse que Federico “Fred” Machado (el hombre que financió y proveyó aeronaves a la campaña de Espert en 2019) arribó a un acuerdo con la fiscalía federal de Estados Unidos en el que abandonó el cargo por narcotráfico a cambio de declararse culpable de lavado de activos y fraude electrónico.

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“Periodistas de mierda: A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, lanzó el Jefe de Estado en redes sociales.

Y añadió: “Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”.

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“Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, sostuvo Milei.

No obstante, el Diputado opositor Rodolfo Tailhade salió al cruce de esta versión: “Presidente, ¿no tiene alguien a mano qué le explique las cosas que usted desconoce, para no quedar como un bruto? ¿Alguno que le llegue el agua al tanque que le evite pasar vergüenza? Acá nadie declaró la inocencia de nadie, subnormal. Es un acuerdo entre la Fiscalía y Fred Machado que todavía no fue homologado por el Juez”, expresó el legislador de Fuerza Patria.

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“Allí reconoce que lavó guita para el narco, por lo que su homologación sería la peor noticia que puede recibir Espert, en tanto la condena de Machado implicará reconocer que los fondos enviados a Espert formaban parte de las operaciones de lavado. Espert no está acusado de narcotráfico sino de lavado de dinero. Entérese y no quede como un gil”, sentenció.

En tanto, desde el trotskismo se burlado de la defensa del Jefe de Estado: “Espert-Adorni. La fórmula de Milei”, chicaneó el dirigente del PO Gabriel Solano.

Presidente, no tiene alguien a mano qué le explique las cosas que usted desconoce, para no quedar como un bruto? Alguno que le llegue agua al tanque que le evite pasar vergüenza? Acá nadie declaró la inocencia de nadie, subnormal. Es un acuerdo entre la Fiscalía y Fred Machado… https://t.co/3eSvdMtoYR — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) May 18, 2026

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