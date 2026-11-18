Tres menores de edad fueron aprehendidos en Villa Domínico, partido de Avellaneda, luego de protagonizar una persecución policial a bordo de un automóvil robado en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una pistola calibre 22 y constataron que uno de los adolescentes tenía un pedido de captura vigente.

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El episodio ocurrió el 6 de noviembre, cuando personal de la UPPL Avellaneda recibió una alerta del 911 por la fuga de un vehículo Toyota blanco, perseguido por efectivos de la Policía de la Ciudad tras ingresar a la provincia por la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Los móviles policiales de Avellaneda se sumaron al seguimiento y localizaron el vehículo en la zona de Nicaragua y Acceso Sudeste. La persecución terminó en la intersección de Tres Arroyos y Obarrio, cuando el conductor perdió el control y chocó contra el guardarraíl de la colectora.

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Los tres ocupantes descendieron del auto e intentaron escapar a pie. En la huida ingresaron a una vivienda ubicada sobre la calle Independencia, donde finalmente fueron reducidos e identificados por los efectivos.

Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, la Policía secuestró una pistola marca Ruby calibre 22 largo, con cargador y cinco municiones. También incautó la llave de encendido y el vehículo Toyota sustraído.

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Además, se constató que uno de los adolescentes registraba una captura activa requerida por la Justicia juvenil de Lomas de Zamora.

En la causa intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión de los tres menores.