El intendente de Zárate Marcelo Matzkin anunció la desafectación preventiva del subsecretario de Seguridad Alejandro Ferreyra luego de que uno de sus hijos fuera detenido durante el operativo policial que incluye persecución y tiros en un barrio de la ciudad.

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“Siempre antes que los funcionarios está el Estado y detrás del Estado está siempre el vecino”, expresó el jefe comunal en un comunicado.

El operativo policial se desarrolló en barrio Reysol y terminó con cinco delincuentes detenidos tras una persecución y tiros. Entre los arrestados había dos prófugos de la Justicia y uno de los acusados por el crimen del prefecto Nicolás Cañete de 27 años, quien murió este sábado tras permanecer más de un mes internado por las graves heridas que sufrió durante un intento de robo.

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Al respecto del hijo del funcionario, Matzkin aseguró que confía en el relato del funcionario, quien manifestó no tener contacto con su hijo, de 40 años de edad y que reside fuera de la ciudad, identificado como Esteban Ferreyra y conocido como “Perro negro Junior” sobre quien pesaba una orden de captura por un robo

“Los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o mantos de duda. Siempre antes que los funcionarios está el Estado y detrás del Estado está siempre el vecino”, agregó.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 8 de la mañana, cuando el Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectó mediante el sistema lector de patentes (LPR), ubicado en España y las vías, un Volkswagen Vento que estaba siendo investigado por distintos hechos delictivos cometidos tanto en Zárate como en partidos vecinos.

A partir de esa alerta, operadores del COZ iniciaron un seguimiento en tiempo real utilizando el anillo digital de cámaras de seguridad. El vehículo fue captado circulando por distintos puntos de la ciudad, mientras desde la Mesa de Enlace —que funciona dentro del centro de monitoreo y mantiene comunicación permanente con el 911— se coordinaba un operativo junto al GTO, DPRO, Comando Patrulla, Prefectura y otras áreas policiales.

Según informó Impacto Local, es así que gracias al sistema de monitoreo y a las nuevas cámaras instaladas en la zona de Villa Massoni fue posible reconstruir el recorrido de los sospechosos y establecer que se movilizaban en dos vehículos. Con esa información, las fuerzas desplegaron un operativo cerrojo en distintos puntos estratégicos de la ciudad para intentar interceptarlos.

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El prefecto Cañete, murió este sábado tras estar un mes internado

La situación se volvió extremadamente violenta cuando los efectivos lograron cercar a los vehículos en barrio Reysol. Allí, ocupantes de un Vento descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra el personal policial que repelió el ataque.

En medio de la fuga, varios de los sospechosos abandonaron los vehículos e intentaron escapar corriendo por distintas calles de la zona. Finalmente, todos fueron localizados, reducidos y detenidos por el personal policial.

Entre los cinco arrestados se encontraba uno de los sospechosos investigados en la causa por el asesinato del prefecto Cañete y dos prófugos de la Justicia.

En cuanto a Ferreyra el prófugo, había participado de un robo en un auto en San Pedro, donde el levantamiento de huellas por parte de la Policía Científica permitió identificarlo. El violento asalto se produjo en una vivienda ubicada casi en la esquina de Gomendio y San Martín por delincuentes que ingresaron armados y tras arremeter contra una mujer y sus hijos reunieron elementos que pretendían llevarse con el auto de los dueños de casa, que no arrancó.

Se fueron con celulares, tablets, dinero en efectivo, relojes y otros efectos, no sin antes golpear a la mujer, que sufrió diversas lesiones de consideración. Para escapar, se subieron a un Suran, donde lo habían dejado estacionado y los captaron cámaras de seguridad, con el cual escaparon.

Los cinco detenidos son mayores de edad y fueron definidos por investigadores como delincuentes “muy peligrosos” y vinculados a distintos hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas.

Durante los procedimientos posteriores al enfrentamiento, las fuerzas de seguridad secuestraron varias armas de fuego, una importante cantidad de municiones y un arma equipada con un Kit Roni, un accesorio que transforma una pistola en una plataforma similar a un subfusil, aumentando notablemente su capacidad de disparo y precisión.