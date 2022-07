Por Federico de Marco

El Gobierno de Alberto Fernández tendrá otro ministerio que se suma al uso del llamado "lenguaje inclusivo" en sus documentos oficiales. Se trata de Obras Públicas, la cartera que conduce Gabriel Katopodis, que dispuso esta medida argumentando que se utilizará "como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino", sin importar que la amplia mayoría de la población, según todas las encuestas, lo rechaza, y que la lengua no muta por voluntad determinada de un grupo de personas.

La decisión fue comunicada mediante la Resolución 244/2022 que salió publicada este jueves en el Boletín Oficial: "Promuévese el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio, como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino".

Vale destacar que donde dice "lenguaje" debería decir "habla" o "escritura", ya que "lenguaje" es un término muchísimo más amplio. No obstante, más allá de estas cuestiones, el oficialismo parece no comprender que parte de su caída terminal se debe al impulso de esta agenda que las grandes mayorías no sólo ven como foránea, sino que, además, rechazan, ya que entienden -y con razón- que obtura su propia agenda, que tiene que ver con los grandes reclamos históricos de casi toda la población, encabezados por la economía y la seguridad.

Parece que otra vez lo urgente deberá esperar; el Gobierno está muy ocupado hablando con la "e", cumpliendo con las demandas del correctismo político de época.