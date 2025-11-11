Pesar en el Municipio de Tandil: falleció Gladys Brugnone, esposa del intendente Lunghi
Era una reconocida médica. “La vida tiene momentos muy duros, y este es, sin dudas, uno de ellos. Pero saber que hay tanta gente cerca nos ayuda a atravesarlo", indicó el jefe comunal.
A través de un comunicado, el Municipio de Tandil expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Gladys Brugnone, esposa del intendente Miguel Lunghi y madre del secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (hijo).
Brugnone fue una reconocida profesional de la salud, cuya vida estuvo guiada por la vocación de servicio, el compromiso con su comunidad y el acompañamiento permanente a las acciones vinculadas al bienestar y al desarrollo de Tandil. De acuerdo con la voluntad familiar, no se realizará servicio de velatorio.
El intendente Lunghi y su familia expresan su profundo agradecimiento a toda la comunidad por las muestras de afecto, acompañamiento y respeto recibidas en estas horas de dolor.
En un comunicado, el jefe comunal sostuvo: “Vecinos de Tandil: Hoy es un día de un dolor inmenso. En nombre de mi familia, quiero agradecer de corazón las muestras de cariño hacia Gladys, y el acompañamiento y respeto que hemos recibido en los últimos días. En medio de tanta tristeza, el afecto de todos ustedes nos reconforta y nos da fuerza para seguir”.
“La vida tiene momentos muy duros, y este es, sin dudas, uno de ellos. Pero saber que hay tanta gente cerca nos ayuda a atravesarlo. Gracias por tanto cariño y por el respeto hacia nuestra intimidad en este momento tan difícil”, concluyó.
En esa línea, también se manifestó el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical: “Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la Dra. Gladys Brugnone, esposa del intendente de Tandil, Miguel Lunghi. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”.
