La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense les llevó a las máximas autoridades de Vialidad Nacional un fuerte reclamo a raíz del estado de las rutas nacionales que atraviesan la región.

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En el encuentro, los representantes de la entidad entregaron un informe técnico en el que advirtieron sobre el deterioro de la red vial y solicitaron un plan de obras urgente. El documento sostiene que las carreteras presentan un avanzado estado de desgaste, situación que impacta en veinticuatro localidades y más de 890.000 habitantes.

La reunión se celebró en la sede central de Vialidad Nacional y contó con las participaciones del presidente de la Federación, Dardo Dameno, y el secretario Daniel Reus, quienes fueron recibidos por el administrador general del organismo, Marcelo Campoy, y otros funcionarios nacionales. La reunión contó también con la presencia de autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

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Según el informe, estos corredores son fundamentales para la producción agroindustrial, el transporte de cargas, el comercio y la conectividad regional. Además, son utilizados diariamente por miles de camiones que trasladan cereales, hacienda, insumos agropecuarios y mercaderías, además del tránsito vinculado con el desarrollo de Vaca Muerta.

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Uno de los principales puntos del reclamo fue la Ruta Nacional N° 5, considerada prioritaria por la Federación. La entidad indicó que por ese corredor circulan aproximadamente 1.200 camiones por día y que registra más de 50 víctimas fatales por año, por lo que insistió en la necesidad de completar su transformación en autovía.

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El informe también señala que el incremento del tránsito pesado y el ascenso del nivel freático aceleran el deterioro de pavimentos, banquinas, puentes y alcantarillas, agravando las condiciones de circulación y seguridad.

Desde Vialidad Nacional respondieron que, debido a la falta de financiamiento público, la política actual estará enfocada principalmente en tareas de mantenimiento, como bacheo, corte de pasto y reparaciones superficiales. En este marco, las obras de mayor envergadura dependerán de futuros esquemas de concesión e inversión privada.

Respecto de la Ruta Nacional N° 5, las autoridades señalaron que la continuidad de la autovía quedará supeditada al éxito de esos procesos de concesión.

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En tanto, informaron que las obras pendientes sobre la ruta 7, entre Junín y Luján, serán incorporadas a una futura concesión de la ruta 8, mientras que para la ruta 188 anunciaron intervenciones en el tramo Pergamino-Junín, aunque sin un cronograma definido. La ruta 33 continuará, por el momento, bajo un esquema de mantenimiento básico.

“Pretender responder a esa realidad únicamente con mantenimiento básico y corte de pasto no es una solución: es administrar el deterioro y resignarse al atraso”, señalaron desde Nucleamiento. Y agregaron: “No vamos a aceptar que esa resignación se convierta en la respuesta para el interior productivo. Vamos a seguir reclamando, con firmeza y fundamentos técnicos, las obras que nuestra región necesita. Porque detrás de cada proyecto que se posterga hay empresas que pierden competitividad, oportunidades de desarrollo que se desaprovechan y, lo más grave, vidas que continúan expuestas en rutas que hace tiempo dejaron de estar a la altura de la realidad que atraviesan.”