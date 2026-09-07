Como parte de la recorrida que viene llevando adelante por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Pablo Petrecca volvió a poner el foco en uno de los sectores que considera centrales para pensar el desarrollo bonaerense: El campo y las comunidades que crecieron alrededor de él.

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“Cuando uno recorre nuestra provincia entiende que el campo es mucho más que una actividad económica. Es una manera de vivir, una cultura y una identidad que atraviesa profundamente a nuestros pueblos. Las tradiciones rurales, el caballo, las fiestas populares, las sociedades rurales, los productores y tantos oficios vinculados a esta actividad forman parte del patrimonio bonaerense que tenemos que cuidar y acompañar”, dijo.

Además, hizo hincapié en la necesidad de recuperar una mirada provincial que contemple las particularidades del interior y que no pretenda analizar todo el territorio bonaerense desde la realidad del Área Metropolitana.

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“Buenos Aires es enorme y profundamente diversa. Gobernarla también significa conocerla. Por eso hay que recorrerla, escuchar a quienes viven y producen en cada lugar y comprender esas identidades que muchas veces quedan lejos de las decisiones que se toman en La Plata”, destacó Petrecca.

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