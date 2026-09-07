Petrecca: "El campo es cultura, identidad y forma de entender el interior bonaerense"
En el marco de una nueva recorrida por la Provincia, el presidente del Bloque de Senadores PRO participó de una jornada vinculada a las tradiciones rurales y resaltó la importancia de preservar y poner en valor las costumbres que forman parte de la identidad de los pueblos del interior. Además, mantuvo encuentros con dirigentes nacionales, provinciales y locales.
Como parte de la recorrida que viene llevando adelante por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Pablo Petrecca volvió a poner el foco en uno de los sectores que considera centrales para pensar el desarrollo bonaerense: El campo y las comunidades que crecieron alrededor de él.
“Cuando uno recorre nuestra provincia entiende que el campo es mucho más que una actividad económica. Es una manera de vivir, una cultura y una identidad que atraviesa profundamente a nuestros pueblos. Las tradiciones rurales, el caballo, las fiestas populares, las sociedades rurales, los productores y tantos oficios vinculados a esta actividad forman parte del patrimonio bonaerense que tenemos que cuidar y acompañar”, dijo.
Además, hizo hincapié en la necesidad de recuperar una mirada provincial que contemple las particularidades del interior y que no pretenda analizar todo el territorio bonaerense desde la realidad del Área Metropolitana.
“Buenos Aires es enorme y profundamente diversa. Gobernarla también significa conocerla. Por eso hay que recorrerla, escuchar a quienes viven y producen en cada lugar y comprender esas identidades que muchas veces quedan lejos de las decisiones que se toman en La Plata”, destacó Petrecca.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión