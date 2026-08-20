"El encuentro fue muy positivo", dijo Pablo Petrecca a su término, ya que "el funcionario se ha comprometido a avanzar con una intervención de semáforo o rotonda en Calle Las Gallaretas y el camino al Parque Natural Laguna de Gómez.

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Además, en la reunión se habló sobre la construcción de dársenas en localidades del Partido de Junín y barrios de la ciudad linderos a la avenida circunvalación y la iluminación de la ruta 65. “Este trabajo en conjunto es lo que siempre planteamos y nos satisface mucho encontrar respuestas positivas a los pedidos que realizamos a los distintos funcionarios de la provincia, por el bien de los bonaerenses en general y los vecinos de Junín en esta cuestión puntual”, indicó el Senador.

Asimismo, recordó que "hace mucho tiempo venimos realizando gestiones y pedidos a la Provincia para que avance con algún tipo de intervención para mejorar la seguridad vial en ese punto, ya que estamos hablando de un camino provincial que tiene como destino un espacio cada vez más concurrido, como es la Laguna de Gómez y calle Las Gallaretas, que conecta zonas cada vez más pobladas de Junín".

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El encuentro sirvió también para que Petrecca solicitara formalmente la construcción de dársenas en cada uno de los pueblos que están alcanzados por rutas provinciales, como son el caso de Morse (Ruta 46) y Agustina y Fortín Tiburcio (Ruta 65). Sobre esto, el ex Intendente de Junín también señaló que "la respuesta del funcionario ha sido el compromiso de poder avanzar, como así también, y esto de manera conjunta con el Municipio, el pedido de iluminar el tramo de la ruta 65, en el tramo que va desde la Ruta Nacional 7 a calle Las Gallaretas".

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