Petrecca impulsa al PRO en territorio bonaerense
El Senador provincial continúa recorriendo la Provincia, de cara al armado opositor para 2027. En esta oportunidad desembarcó en Bahía Blanca, Tornquist y Coronel Suárez. "PBA se encuentra paralizada y con múltiples falencias en áreas clave como educación, seguridad e infraestructura. No obstante, hay un enorme potencial en el interior productivo y la necesidad de impulsar políticas que incentiven la inversión y eliminen trabas burocráticas", dijo.
Pablo Petrecca visitó distritos de la sexta sección electoral, desde donde disparó contra la Gobernación: "Creemos que la Provincia está muy mal administrada y muy abandonada. Vemos a un gobernador más preocupado por sus internas políticas que por la gestión. Eso termina paralizando decisiones importantes y también la actividad legislativa", .
Y añadió que Buenos Aires cuenta con enormes oportunidades de crecimiento; "Cada vez que recorro el interior me enamoro un poco más de la provincia. Hay un potencial impresionante. En el caso de Tornquist, por ejemplo, estamos hablando de un distrito con una enorme riqueza turística, agropecuaria y ganadera".
El legislador destacó la importancia de respaldar a los equipos locales, valorando el trabajo del PRO en todos los Municipios y la preparación de sus dirigentes. En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer los espacios políticos con vocación de servicio, capacitación y experiencia en gestión.
En relación al escenario político nacional y provincial, planteó la necesidad de construir acuerdos amplios, al considerar que ningún espacio puede gobernar en soledad.
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