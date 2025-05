Frente a una problemática que se repite en todo el interior bonaerense, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, decidió encarar un nuevo modelo de gestión para mejorar el mantenimiento de los caminos rurales. A partir de una licitación ya en marcha, el Municipio busca tercerizar la red vial y sumar maquinaria del sector privado, con control de los propios productores.

La iniciativa se presenta como una apuesta ambiciosa para una ciudad que cuenta con casi 1.400 kilómetros de caminos, fundamentales para sacar la producción del campo. Petrecca habló con LANOTICIA1.COM sobre esta medida, los desafíos que enfrentan y cómo espera que, con más control y transparencia, también se incremente la recaudación en el municipio.

Intendente, ¿cómo nace esta decisión de tercerizar el mantenimiento de la red vial?

Sin duda es una problemática federal. Los caminos rurales son clave porque por ahí pasa la producción. Sin caminos adecuados, eso es imposible. Cuando arrancamos la gestión, el parque vial estaba desmantelado. Lo fuimos recuperando: compramos cinco motoniveladoras, destinamos fondos específicos a la red vial y armamos comisiones con las entidades agropecuarias. Todo eso funcionó, pero después vinieron las inundaciones de 2017, años de sequía, lluvias muy intensas ahora… y la queja volvió. Hay que cambiar el enfoque. Queremos que los caminos rurales estén en buenas condiciones durante todo el año.

¿Cuál fue el modelo que tomaron como ejemplo para esta licitación?

Nos tomamos el tiempo de ver casos de éxito en otros municipios. Algunos lo hacen con cooperativas, otros 100% privatizado. Nosotros elegimos un sistema mixto, con licitación pública. Las empresas deben tener experiencia. El control no solo será del Municipio, sino también de los productores, que seguirán integrando la comisión de seguimiento. Los productores van a tener el control y el seguimiento de las obras.

¿Cuántos kilómetros tiene la red vial rural en Junín?

Más de 1.300 kilómetros. Siempre digo que es como ir desde Junín hasta Bariloche, para tener una idea de la magnitud. Es una red muy extensa, que incluye caminos troncales, secundarios, y también algunos que son provinciales pero terminamos manteniendo los municipios. Es imposible que una sola máquina los mantenga todos.

¿Qué aporta cada parte en este esquema mixto?

El Municipio pone una cantidad de máquinas, la empresa adjudicataria debe sumar otras. Así garantizamos mínimos de maquinaria activa durante todo el año. Habrá momentos de mayor intensidad como las cosechas, y otros más livianos. La empresa pone los empleados, y deberá tener una página web con información en tiempo real: qué trabajos hacen, dónde están las máquinas, qué tipo de intervención se realiza. Todo con GPS y control online para que los productores puedan ver el trabajo diario. La idea es que los consorcios o las delegaciones contraten empresas locales que hagan las tareas.

¿El sistema busca también mejorar la recaudación de la tasa vial?

Exactamente. Muchos productores no pagaban, porque sentían que el servicio no era acorde. Pero ahora hay un nuevo camino, con un plan claro, con control, con información transparente. Así que quien use el camino, tiene que pagar la tasa. Y aspiramos a que esa recaudación mejore, porque ahora sí va a haber una contraprestación real.

¿Con lo que se recauda hoy alcanza para financiar este nuevo sistema?

Sí, entendemos que sí. Y con una mejora en la recaudación, vamos a poder prestar un servicio acorde a lo que el campo necesita. Esta es una decisión de gestión importante, porque como decía antes, no podés esperar resultados distintos si siempre hacés lo mismo. La Municipalidad no puede estar en todos lados. Necesitamos un trabajo articulado. Y esto no es una imposición, es voluntario.

¿Cree que algún día la Provincia tendrá caminos rurales asfaltados?

(Sonríe) Sería hermoso, pero creo que es una utopía en el corto plazo. Yo estuve en 2017 con grupos CREA en Estados Unidos, en la zona de Chicago, y sí, todos los caminos rurales estaban asfaltados. Pero cuando uno ve el estado de las rutas nacionales y provinciales en Argentina, incluso sin bacheo, parece que estamos lejos. De todos modos, hay que dar ese debate, aunque sea para pensar en un mejorado o estabilizado.

Por último, antes mencionó que existen otros casos de éxito. ¿Qué municipios tomaron como referencia?

—El equipo técnico estuvo consultando en Tandil, Capitán Sarmiento, y otro de la Sexta Sección que ahora no recuerdo. Fueron tres o cuatro casos de éxito que nos ayudaron a tomar la decisión.