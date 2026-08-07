Pablo Petrecca
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"Es difícil gobernar cuando te votan en contra": Petrecca, del PRO, criticó a los libertarios y marcó distancia en Junín
Petrecca impulsa la tercerización del mantenimiento de los caminos rurales en Junín: "No podemos hacer siempre lo mismo"
En Junín acusan a Petrecca de gastar plata de la tasa vial para otras cosas: "Los caminos están mal y seguimos pagando"
¿De qué lado del PRO te encontrás?: los funcionarios bonaerenses que felicitaron a Bullrich por su cargo en Seguridad
Elecciones Generales 2023: En Junín, el alcalde Petrecca resistió la merma de Juntos y se quedó con la intendencia
Intendentes reclaman fondos a Kicillof para “garantizar” la participación de sus delegaciones en los Juegos Bonaerenses
Suma fija: Los intendentes de Juntos por el Cambio dijeron que es “imposible” pagarlo y piden fondos extraordinarios
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
El fuerte mensaje de Petrecca en ExpoJunín: "Basta del capricho ideológico de ver al campo como un enemigo"
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
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