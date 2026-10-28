El senador provincial Pablo Petrecca, presidente del bloque de senadores PRO y de Junín, impulsa un proyecto de ley para incorporar la educación financiera y económica en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que los estudiantes aprendan desde edades tempranas a administrar su dinero, ahorrar, comprender el funcionamiento del crédito y prevenir las estafas digitales.

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La iniciativa surge en un contexto en el que los jóvenes acceden cada vez más temprano a billeteras virtuales, plataformas de inversión y nuevas herramientas financieras, muchas veces sin contar con los conocimientos necesarios para evaluar sus riesgos. Según distintos relevamientos, el 56% de los adolescentes seguiría consejos de inversión difundidos en redes sociales, mientras que ocho de cada diez consideran que la escuela secundaria debería incorporar educación financiera.

Para Petrecca, estos datos reflejan la necesidad de acercar la educación a una realidad que ya forma parte de la vida cotidiana de los jóvenes. La propuesta busca que la escuela brinde herramientas para comprender cómo funciona el dinero y tomar decisiones económicas informadas, en lugar de depender exclusivamente de los contenidos que circulan en las plataformas digitales.

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“En las conversaciones que mantengo con los jóvenes, ellos me transmiten que ven con muy buenos ojos que este proyecto se lleve adelante. Consideran necesario contar con herramientas para tomar mejores decisiones económicas y enfrentar los desafíos de la vida cotidiana”, afirmó Petrecca.

El proyecto establece la incorporación progresiva de contenidos de educación financiera en los niveles inicial, primario y secundario, adecuados a cada etapa educativa. En los primeros años se abordarán cuestiones relacionadas con el ahorro, el consumo responsable y el valor del dinero, mientras que en la secundaria se profundizará en temas como inflación, tasas de interés, créditos, inversiones, billeteras virtuales, impuestos y prevención de fraudes.

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Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su orientación práctica. Los estudiantes podrán aprender a elaborar presupuestos personales y familiares, comparar alternativas de financiamiento, calcular el costo real de un crédito, planificar sus ahorros e identificar posibles estafas digitales, vinculando los conocimientos escolares con situaciones que enfrentarán a lo largo de su vida.

Además de incorporar estos contenidos al sistema educativo, el proyecto contempla la capacitación docente y promueve acciones de orientación financiera para quienes acceden a su primer empleo, trabajadores independientes, emprendedores y personas próximas a jubilarse. También invita a los municipios bonaerenses a desarrollar iniciativas de formación y capacitación en esta materia.

La Dirección General de Cultura y Educación será la encargada de implementar los contenidos escolares, que podrán desarrollarse mediante materias existentes, proyectos transversales, talleres y experiencias prácticas, sin necesidad de crear una asignatura independiente.

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De esta manera, la iniciativa impulsada por Petrecca busca que la educación financiera deje de depender únicamente de la información que cada persona pueda encontrar por su cuenta y se convierta en una herramienta de formación accesible desde la escuela y durante las distintas etapas de la vida.