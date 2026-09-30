“Si el diagnóstico es que el turismo está atravesando un momento difícil, la respuesta no puede ser dejar de mostrar la Provincia. Debería ser exactamente al revés: cuando una actividad está golpeada es cuando más necesitamos acompañarla, promocionarla y generar oportunidades para quienes viven de ella”, aseveró Pablo Petrecca.

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El senador realizó estas declaraciones tras recorrer la FIT, donde distintos municipios bonaerenses participaron con espacios propios para promocionar sus destinos. Entre ellos estuvo Junín, que presentó su oferta turística y las diferentes propuestas que viene desarrollando para atraer visitantes y fortalecer la actividad local.

Según Petrecca, la discusión excede la presencia o ausencia de un stand y tiene que ver con la estrategia de desarrollo que adopta la Provincia frente a uno de los sectores con capacidad para movilizar rápidamente las economías locales.

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“Buenos Aires tiene mar, sierras, lagunas, ríos, pueblos rurales, naturaleza, gastronomía, cultura y deporte. Pero detrás de todo eso también hay hoteles, restaurantes, comercios, emprendedores y miles de trabajadores que necesitan que haya visitantes. La FIT era una oportunidad para poner toda esa oferta en una misma vidriera y ayudar a nuestros prestadores a generar actividad”, sentenció.



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