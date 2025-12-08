Luis Petri oficializó su renuncia como ministro de Defensa este lunes para asumir su banca en Diputados, luego de haber sido electo por La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza.

En una carta dirigida al presidente Javier Milei, agradeció la confianza y recordó que fue convocado para fortalecer la operatividad militar y renovar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Asimismo expresó que uno de sus objetivos fue “reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, proyectarlas al futuro y, fundamentalmente, respaldar a nuestros hombres y mujeres después de décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos”.

Tras la salida de Petri, el cargo quedará bajo responsabilidad de Carlos Alberto Presti, militar de larga trayectoria, convirtiéndose en el primer integrante de las Fuerzas Armadas desde el regreso de la democracia en ocupar esa función.

El ahora exministro hizo un repaso de lo que considera avances alcanzados durante su gestión. Entre ellos mencionó operativos fronterizos en el norte del país, el control marítimo en la zona económica exclusiva y la incorporación del sistema F-16 a la flota aérea, presentados este fin de semana.

Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

Antes de abandonar la función ejecutiva, reiteró su compromiso con el proyecto político del actual Gobierno y afirmó que acompañará las decisiones desde el Congreso. Expresó que su expectativa es continuar defendiendo cambios estructurales y representar a quienes buscan una transformación profunda en el país. Incluso adelantó que visitará la Antártida antes de asumir su banca legislativa.

"Reitero mi enorme respeto, mi infinita gratitud y mi orgullo por haberlo acompañado en su Gabinete, así como mi compromiso con las ideas de la libertad que están haciendo grande a la Argentina nuevamente. Lo saludo con mi más alta consideración. ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Patria! ¡Que Dios lo bendiga y bendiga a todos los argentinos!", cerró su carta de renuncia Petri.

