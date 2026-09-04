Las petroleras que impulsan el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, salieron a responder al anuncio de sanciones realizado por Javier Milei durante su cadena nacional y aseguraron que las medidas no modificarán sus planes de desarrollo.

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La británica Rockhopper y la israelí Navitas, que aseguran contar con licencias para operar en el yacimiento, difundieron este viernes un comunicado conjunto en el que minimizaron el alcance de las medidas anunciadas por el Gobierno argentino.

“No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, señalaron las compañías.

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Además, las empresas sostuvieron que las licencias para avanzar con el proyecto fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas y remarcaron que continúan vigentes.

En el mismo comunicado, Rockhopper y Navitas destacaron que la licencia de exploración otorgada por las autoridades isleñas cuenta con el “apoyo total y continuo del Gobierno británico”.

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El anuncio de Milei

La reacción de las petroleras se produjo horas después del mensaje de Milei, quien durante la cadena nacional advirtió sobre el avance de proyectos de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

El Presidente anunció medidas para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina, incluyendo a proveedores vinculados con esos proyectos. También anticipó un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la legislación vigente.

Milei sostuvo que el proyecto Sea Lion representa un “peligro concreto y urgente” para la soberanía argentina y advirtió que, si no se actúa con rapidez, las empresas podrían avanzar sobre las reservas de petróleo ubicadas bajo el mar.

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Además, anunció un DNU para ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa y avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

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Qué es Sea Lion

El proyecto Sea Lion se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago, y es operado por Navitas Petroleum, en asociación con Rockhopper Exploration.

La iniciativa contempla una primera etapa de desarrollo con una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios y tiene previsto comenzar a producir petróleo en 2028. Para esta fase, las empresas proyectan una inversión de alrededor de US$1.800 millones.

El desarrollo también tiene una fuerte dimensión económica para las autoridades de las islas, que recibirían ingresos a través de regalías e impuestos durante la vida útil del proyecto.

La respuesta de las empresas

Pese a las advertencias del Gobierno argentino, Rockhopper y Navitas sostienen que sus permisos continúan vigentes y que el cronograma de Sea Lion no sufrirá modificaciones.

La Argentina ya había aplicado sanciones contra ambas compañías en el pasado: Rockhopper fue sancionada en 2013, mientras que Navitas recibió una sanción en 2022.

La reacción empresarial también tuvo impacto en los mercados. Las acciones de Rockhopper registraron una fuerte caída tras los anuncios de Milei, aunque posteriormente moderaron parte de la pérdida, mientras que Navitas también operó a la baja.

De esta manera, mientras el Gobierno argentino busca frenar el avance de la explotación petrolera en las Islas Malvinas mediante nuevas sanciones y medidas legales, las compañías involucradas dejaron en claro que, por ahora, no tienen previsto modificar el desarrollo de Sea Lion.