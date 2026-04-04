La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que quedara involucrado en el escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores.

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La funcionaria le pidió la renuncia este viernes, que fue aceptada de inmediato. Massaccesi era uno de los dirigentes de mayor cercanía dentro del ministerio.

El ahora exfuncionario había gestionado un préstamo hipotecario cercano a los 420 millones de pesos, uno de los montos más altos dentro del listado que circuló en redes sociales y que incluye a integrantes del Gobierno, organismos públicos y el Congreso.

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Según trascendió, Pettovello se enteró del caso a partir de ese listado y no habría existido una consulta previa por parte de Massaccesi sobre la conveniencia de tomar el crédito.

Desde el Gobierno aclararon que la decisión no implica una evaluación sobre la legalidad del préstamo, sino que responde a que la situación “choca con la política de austeridad” y el perfil bajo que busca sostener el Ministerio de Capital Humano. En ese esquema, remarcan, hay “tolerancia cero” frente a este tipo de situaciones.

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Dentro del propio ministerio reconocen que hay otros funcionarios que también accedieron a créditos del Banco Nación, pero el caso de Massaccesi presenta una diferencia: fue otorgado después de su ingreso al área, lo que agravó su situación interna.

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No es el primer antecedente en esa línea. En octubre de 2024, Constanza Cassino fue apartada de la Subsecretaría de Gestión Administrativa tras una polémica por la compra de una cafetera, en otro gesto de disciplina interna.

Massaccesi había sido designado en agosto de 2024, en medio de tensiones dentro del oficialismo. Es hijo del exgobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, y su llegada se dio tras una interna por el control del área.

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Con esta decisión, el Gobierno busca desactivar la polémica en medio de un tema sensible que vuelve a poner el foco en los beneficios otorgados a funcionarios públicos.