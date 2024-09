El papa Francisco encabezó un simposio con dirigentes de movimientos populares en el Vaticano y dio un discurso con críticas al Gobierno de Javier Milei aunque también hizo otras referencias a la Argentina.

Sus dichos dejaron tela para cortar. Algunos recogieron el guante como Miguel Pichetto, un fervoroso crítico de la agenda del sumo pontífice de 87 años.

"Que nadie nos robe la memoria histórica y la pertenencia a un pueblo. Con 600.000 aborígenes en el país, acordémonos de (el expresidente Julio Argentino) Roca que les cortó la cabeza a todos", fueron las palabras de Jorge Bergoglio.

Al respecto, Pichetto respondió: "El Papa es otro hombre que no sabe de historia. Cuestiona a un prócer como Julio Roca que consolidó la unión territorial con la ocupación de la Patagonia y consolidó las bases institucionales del Estado argentino. ¿De qué habla el Papa? De una absurda agenda indigenista (un inflado 2% de la población). De una agenda pobrista y antiminera. Y sigue sin tender puentes para la unidad de los argentinos".

Y agregó: “El Papa se sigue equivocando. Hoy, al lado de (el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan) Grabois, como antes de Alberto Fernández, influyendo en la política interna".

Denuncia de coima sin dar nombres

El pontífice argumentaba su afirmación de que “el diablo entra por los bolsillos” y otra vez, como en distintos pasajes de su discurso, puso como ejemplo a la Argentina.

Según relató, un emprendedor internacional que estaba haciendo unas inversiones de extensión en Argentina le contó que fue a presentarle su plan a un ministro. “Lo atendió muy bien y le dijo ‘déjemelo, ya lo van a llamar'”, contó. Al día siguiente, continuó el Papa, el secretario de ese ministro se comunicó con el inversor y lo invitó a “pasar en dos días para entregarle el permiso”. “Le entregó los papeles y la firma…y cuando él (por el inversor) se estaba por levantar, le dice: ‘¿Y para nosotros, cuánto?’… La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”, sentenció Francisco.

El Papa no dio ningún detalle sobre si ese funcionario pertenecía a la gestión de Javier Milei o si se trataba de un gobierno anterior.

Crítica a la represión policial

En otro tramo de su disertación, el Papa sí hizo foco directamente al Gobierno actual. Fue cuando criticó el protocolo “antipiquetes” durante la protesta por el veto a la reforma jubilatoria.

“Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos quizá. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía", cuestionó Francisco, y agregó: "Ténganlo en cuenta a eso".

El cuestionamiento de Francisco apuntaba a la represión policial en las inmediaciones del Congreso y lo dijo después de insistir en sus críticas a quienes miran «desde arriba al otro».

«Esa actitud altanera es lo contrario a la compasión: regodearse en la propia supremacía frente a quien está peor. Esto no pasa solo con los más ricos, mucha gente cae en esta tentación. Es la gran tentación de nuestro tiempo. Mirar desde lejos, mirar desde arriba, mirar con indiferencia, mirar con desprecio, mirar con odio. Así se gesta la violencia: el silencio de la indiferencia habilita el rugido del odio», sentenció.

La reacción del gobierno

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que "es la opinión del papa Francisco, la cual respetamos, escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice el Papa, pero no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones".

"El respeto es total y absoluto por lo que pueda decir el Papa, con respecto a cualquier cosa", puntualizó.